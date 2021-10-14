"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в пункты Египта — города Хургада и Шарм-эль-Шейх", — говорится в сообщении оперштаба по итогам прошедшего в четверг заседания под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

В сообщении отмечается, что оперативный штаб рекомендует гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от COVID-19.

С 9 августа Россия возобновила регулярные рейсы на популярные египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. Сначала полеты осуществлялись в ограниченном объеме из Москвы, позже их разрешили выполнять и из других российских городов.

Авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета "Когалымавиа" — на нем туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы в самолете. В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. До египетских курортов туристы добирались через Каир на автомобилях и автобусах: путь занимает от пяти до восьми часов.