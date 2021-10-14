"По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами", — информирует оперштаб по итогам прошедшего в четверг заседания под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Также принято решение с 9 ноября увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в ряд государств, сообщили в оперштабе.

Так, вырастет число рейсов в Германию: по маршрутам Франкфурт-на-Майне — Москва с 5 до 14 рейсов в неделю, Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург с 3 до 7 рейсов в неделю.

В Италию: по маршрутам Санкт-Петербург — Рим, Санкт-Петербург — Милан, Санкт-Петербург — Верона, Санкт-Петербург — Римини с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

Во Францию с 9 ноября по маршрутам Москва — Париж и Москва — Ницца число рейсов увеличивается с 4 до 7 рейсов в неделю на каждом маршруте, Москва — Лион с частотой 1 рейс в неделю, по маршрутам в Париж из Калининграда, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары, Казани и Нижнего Новгорода с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

В Испанию будут осуществляться полеты из аэропорта Жуковский в Барселону с частотой 3 рейса в неделю.

Вырастет число рейсов в Венгрию: по маршрутам Москва — Дебрецен самолеты будут летать с частотой 3 рейса в неделю, число полетов по маршруту Жуковский — Будапешт увеличится с 1 до 4 рейсов в неделю, Екатеринбург — Будапешт, Казань — Будапешт с 1 до 3 рейсов в неделю на каждом маршруте.

На Мальдивы по маршрутам Санкт-Петербург — Мале, Уфа — Мале, Казань — Мале, Новосибирск — Мале, Ростов-на-Дону — Мале самолеты будут летать с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте.

На Мальту по маршруту Санкт-Петербург — Валетта будет осуществляться авиасообщение с частотой 2 рейса в неделю.

Три рейса в неделю будет организованы по маршруту Жуковский — Салоники (Греция), а в Македонию — по одному рейсу в неделю по маршрутам Нижний Новгород — Скопье и Санкт-Петербург — Скопье.

В Албанию: по маршрутам Москва — Тирана с 1 до 3 рейсов в неделю, Жуковский — Тирана рейсы будут осуществляться с частотой 2 рейса в неделю, Санкт-Петербург — Тирана, Нижний Новгород — Тирана, Казань — Тирана, Екатеринбург — Тирана и Самара — Тирана с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.

Вырастет количество регулярных полетов в Болгарию: по маршрутам Москва — Бургас с 7 до 11 рейсов в неделю, по маршруту Жуковский — София, Жуковский — Варна и Жуковский — Бургас будут осуществляться полеты с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.

На остров Маргарита (Венесуэла) по маршрутам Москва — Порламар рейсы будут осуществляться с частотой 5 рейсов в неделю, Санкт-Петербург — Порламар и Екатеринбург — Порламар с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте, информирует оперштаб.