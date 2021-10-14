"Учитывая, что необходимо стратегическое развитие, задача — создать единую концепцию по развитию сельского туризма. Ростуризмом подготовлены рекомендации по развитию сельского туризма, мы пока их не анонсируем. Коллегами из министерства была подготовлена стратегия по развитию сельского туризма. Задача — это все соединить и разработать единый стратегический документ с целями и задачами", — сказала Меньшикова в четверг на форуме по сельскому туризму в Алтайском крае.

Кроме этого, по ее словам, до конца года запланировано формирование перспективной программы стандартизации в сфере сельского туризма.

"Наша задача — не зарегулировать отрасль, а создать условия, критерии и систему, которая позволит правильно, гармонично развиваться, чего до этого никогда не было", — подчеркнула она.

Также Меньшикова отметила, что одной из задач на данный момент является формирование экономической эффективности сельского туризма.

"Мы прекрасно понимаем, что это очень интересно, и с точки зрения экономического фактора это перспективное направление, но необходимо для подготовки разработки новых программ и мер поддержки для сельского туризма показать экономический фактор", — сказала она.

В Осеннем форуме по сельскому туризму в Алтайском крае принимают участие эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Липецкой области, Алтайского края, а также из Австрии. Всего в нем принимают участие более 150 человек из разных регионов России и ближнего зарубежья.