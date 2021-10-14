Рейсы будут осуществляться пять раз в неделю: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям на воздушных судах Airbus A320 вместимостью до 164 посадочных мест. Вылет из аэропорта "Домодедово" запланирован на 12:40, прибытие в Геленджик в 14:55. Обратный вылет в 15:55.

"В период весенне-летней навигации авиакомпания выполняет полеты в Геленджик из Москвы и Екатеринбурга и входит в тройку самых востребованных перевозчиков аэропорта. С начала текущего года "Уральские авиалинии" обслужили на своих рейсах в Геленджик 111,2 тыс. пассажиров", — приводит пресс-служба слова гендиректора аэропорта Ивана Таранченко.

Аэропорт переходит на зимнее расписание полетов с 31 октября, его действие продлится до конца марта 2022 года.