Заявка региона была рассмотрена в четверг в Москве на заседании правительственной комиссии по региональному развитию РФ. Средства будут направлены на комплексное развитие городской? и рекреационной среды в Завидово, обеспечение транспортной доступности, в том числе строительство новой железнодорожной ветки.

Протяженность нового участка Октябрьской железной дороги составит более 15 километров. "Строительство железнодорожной ветки даст возможность туристам без пересадок добираться до порта "Завидово" и сразу же отправляться дальше в путешествие на круизных судах. Ожидаемый пассажиропоток с учётом проживающих на территории Завидово граждан составит более 1 млн 200 тыс. человек, в том числе не менее 750 тыс. туристов", — говорится в сообщении.

В настоящее время в рамках развития кластера "Волжское море" на территории Завидово при поддержке Федерации ведется строительство транспортно-пересадочного узла, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт.

ОЭЗ "Завидово" создана в 2015 году. В объекты туристской инфраструктуры уже вложено более 16 млрд рублей частных инвестиций. С 2021 года началась реализация проекта "Завидово парк", включающего, в том числе, крытый семейный центр спортивных и водных развлечений, отели на 1,3 тыс. номеров, конгресс-центр, горнолыжный склон, детский парк и другие объекты туриндустрии. Предполагаемый объём инвестиций — более 29,5 млрд рублей, будет создано свыше 900 рабочих мест.