Как сообщалось, глава РЖД Олег Белозёров и президент VR Group (железные дороги Финляндии) Лаури Сиппонен в конце августа обсудили перспективы возобновления пассажирского сообщения, заявив о готовности возобновить перевозки, остановленные в марте 2020 года из-за эпидемиологической ситуации.

"С российской стороны уже имеется согласие на возобновление регулярного железнодорожного пассажирского сообщения, и пока что мы ждем окончательного решения наших финских коллег. Российский перевозчик РЖД совместно с финским национальным железнодорожным перевозчиком VR Group уже достиг договоренностей по этому вопросу", — сказал министр в интервью финской газете Kauppalehti, которую цитирует пресс-служба Минпромторга.

В конце сентября заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов говорил журналистам, что возобновление пассажирского ж/д сообщения между РФ и Финляндией зависит от эпидемиологической ситуации. "Никаких сдерживающих факторов для этого нет, только действующий фактор по развитию эпидемиологической ситуации в странах и решения властей. Как только ситуация будет сбалансирована в обеих странах, так сразу это решение будет принято — я думаю, и на российской стороне, и на финской. Мне кажется, это вопрос времени", — говорил журналистам Пегов.

По его прогнозам, пассажиропоток в железнодорожном сообщении между РФ и Финляндией в случае снятия антиковидных ограничений не восстановится мгновенно. "Я не ожидаю, что при открытии границ сразу будет всплеск (пассажиропотока — ИФ). Для восстановления объемов перевозок потребуется примерно 2-3 месяца", — говорил замглавы РЖД, добавив, что на динамику пассажиропотока на российско-финском направлении будет влиять фактор планирования пассажирами новогодних праздников. "Если сейчас буквально еще месяц-два пройдет, уже никто не спланирует поездки в Финляндию на рождество и Новый год", — пояснял Пегов в конце прошлого месяца.