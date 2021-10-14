"Срок вступления в действие документа изменен с планировавшегося ранее 25 октября на более поздний, 8 ноября, в связи с обращениями потенциальных участников указанных мероприятий для того, чтобы они успели пройти вакцинацию", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, правительство Новосибирской области на заседании во вторник одобрило дополнительные ограничительные меры против распространения коронавирусной инфекции. В частности, в регионе вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан и система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий.

Проведение массовых мероприятий с количеством участников от 500 человек допускается при наличии у граждан либо действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, полученного с использованием Единого портала госуслуг, либо сертификата о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, либо отрицательного результата ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. Это касается и посещения организаций, в том числе фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров.

Также допускается предъявление справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести месяцев.

Новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет или имеющих медицинский отвод от вакцинации (при наличии медицинской справки).

Также в регионе до конца ноября действует режим повышенной готовности, предусматривающий ограничения на проведение массовых акций, 50-процентную заполняемость залов театров и кинотеатров, зрительских трибун на спортивных соревнованиях, масочный режим в общественных местах и транспорте, а также соблюдение социальной дистанции.