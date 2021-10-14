"Протоколы об административных правонарушениях в отношении 4229 граждан направлены в районные суды. По результатам рассмотренных судами дел, 1836 гражданам присуждены штрафы на сумму 22 млн 670 тыс. рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний.", — говорится в сообщении в четверг.

Уточняется, что около 2% граждан, вернувшихся из-за рубежа, не выполняют данные требования.

Столичный Роспотребнадзор подчеркивает, что в связи с открытием ряда зарубежных стран для российских туристов, контроль за внесением результатов на COVID-19 на ЕПГУ значительно усилен.