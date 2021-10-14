"Посмотрели программу развития аэропорта. По аэропорту решение принято. Будем из федерального бюджета 13,5 млрд рублей выделять денег для развития аэропорта. Считаю, что этот проект очень полезен и нужен для города", — заявил Хуснуллин.

Развитие аэропорта предусматривает строительство новой взлетно-посадочной полосы.

Ранее сообщалось, что в мае Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию на строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Южно-Сахалинска. Проектом предусмотрено строительство ВПП протяженностью 3,4 км с тремя соединительными рулежными дорожками. Стоимость работ, по данным Минтранса РФ, оценивается почти в 17 млрд рублей.

В ходе визита на Сахалин в конце сентября секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева губернатор региона Валерий Лимаренко попросил о федеральной помощи на строительство ВПП.

АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" (принадлежит правительству Сахалинской области — ИФ) имеет статус международного с 1990 года, допущен к приему/выпуску более 30 типов воздушных судов, является базовым для авиакомпании "Аврора". С аэропортом сотрудничают девять авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в 13 городов России, до пандемии выполнялись рейсы в 6 городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (включая чартерные туристические рейсы).