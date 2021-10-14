В соответствии с документом в стационарных объектах общественного питания допускается заполняемость на 50% от общей вместимости. В театрах, концертных залах, домах культуры и кинотеатрах допустимая заполняемость — 75%.

"Возможна организация работы этих объектов без учета данных требований, если все посетители имеют действующие QR-коды, ПЦР-тесты с отрицательным результатом, либо документы, подтверждающие факт перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания COVID-19", — уточнили в пресс-службе.

QR-коды могут предъявляться как в электронном виде, так и на бумажном носителе.

Как сообщалось, в Кабардино-Балкарии отмечен рост заболеваемости COVID-19. В связи с этим потребность в кислороде в госпиталях КБР за неделю выросла на треть.

В настоящее время пациентов с коронавирусом принимают четыре госпиталя особо опасных инфекций, где развернуто 1257 коек. В ближайшее время в госпиталь особо опасных инфекций в КБР будет перепрофилирован Центр СПИД, затем, в случае необходимости, — ЦРБ Терского района.