Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2019 года пассажиропоток аэропорта составил 2,353 млн пассажиров. Таким образом, в сравнении с "доковидным" периодом показатель сократился на 42,1%.

На внутрироссийских линиях в этом году пассажиропоток достиг 1 млн 307 тыс. человек (рост на 62% к январю-сентябрю 2020 года и на 6% к январю-сентябрю "доковидного" 2019 года). На международных линиях обслужено 55 тыс. пассажиров.

Международные направления аэропорта представлены рейсами в Южную Корею, Японию и страны Средней Азии, а также чартерными рейсами по новому направлению в турецкую Анталию.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта Владивосток в 2020 году сократился в 2,4 раза — до 1,295 млн человек. На международных рейсах этот показатель упал в 6,4 раза — до 225 тыс. человек.