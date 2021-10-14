Сейчас вокруг памятника возводят реставрационные леса. Завершить работы планируется до конца 2021 года. Торжества по случаю 350-летия со дня рождения Петра I пройдут в 2022 году.

Реставрация коснется бронзовой скульптуры. Специалисты считают, что пока она находится в удовлетворительном состоянии. Однако после того, как памятник "оденут" в леса и пройдет дорасчистка скульптуры, проведут дополнительный осмотр на проявления "бронзовой болезни".

В 1976 году в ходе последней реставрации на опорных ногах скульптуры коня были обнаружены трещины. При выявлении новых дефектов метод их устранения будет определен специалистами после детального изучения.

Кроме того, будут проведены работы, связанные с постаментом. Планируется расчистка швов и их герметизация, чтобы привести "Гром-камень" в целостное историческое состояние.

Будут также отреставрированы отмостки. Специалисты заменят или исправят поврежденные детали.

В последний раз памятник обследовали 45 лет назад. Тогда была раскрыта главная тайна памятника: найдена третья точка опоры, которую автор замаскировал под змею.

Первый скульптурный монумент в Петербурге и вообще в России был торжественно открыт на Сенатской площади 7 августа 1782 года. Им стал памятник Петру I работы французского скульптора Этьена Мориса Фальконе (1716-1761). Памятник отлит из бронзы. Величественная статуя высотой 10,4 м находится на гранитном основании, материалом для которого послужил гигантский природный камень.