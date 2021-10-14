"Сейчас совместно со специалистами АСИ комитет разрабатывает стратегию развития промышленного туризма области. В ноябре специалисты АСИ побывают на экскурсиях компаний, участвующих в акселераторе, и дадут предложения по улучшению турпродукта", — приводит пресс-служба облправительства слова Соломатиной.

Глава комитета отметила, что губернатор Алексей Дюмин в своем послании поставил задачу расширить разнообразие туристических продуктов, этому направлению уделено особое внимание в программе социально-экономического развития Тульской области до 2026 года.

"Регион обладает огромным потенциалом в сфере индустриального туризма — у нас много предприятий, в том числе и оборонных", — отметила Соломатина.

Она также рассказала, что в этом году комитет совместно с предприятиями региона, такими как "Тулачермет", "Туламашзавод", завод "Штамп" (производитель самоваров — ИФ), автомобильный завод "Хавейл", пивоваренная компания "Балтика", "Байкал Майкрофонс", кондитерская фабрика "Медовые традиции" (производитель пряников — ИФ), кондитерская фабрика "Алкион" прошли отборочный этап в акселерационной программе АСИ. Тульская область — в числе 30 регионов России, которые принимают участие в этой программе.

Ранее сообщалось, что Тульская область к 2030 году сможет принимать до 2 млн туристов ежегодно в условиях развития инфраструктуры и сферы услуг в туристической отрасли региона.

По данным облправительства, в 2020 году регион посетили более 1 млн туристов.

В начале сентября Алексей Дюмин и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов подписали соглашение о развитии туристической инфраструктуры в Тульской области. Оно подразумевает сотрудничество в создании двух туристических кластеров, развития уникальной природной территории "Романцевские горы".

Чег юю