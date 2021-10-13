"Прежде в Госдуме не было комитета, который бы профильно занимался туризмом. Мы сегодня познакомились с коллегами, впервые посмотрели друг другу в глаза, обсудили законопроекты, которые готовились предыдущим созывом Госдумы. Что касается отраслевого закона о туризме, то он сейчас формируется в недрах Ростуризма. И мы с нетерпением ждем его у себя в комитете, чтобы рассмотреть, разобрать по косточкам и дать свою оценку. Для этого сейчас формируется экспертный совет при комитете", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Как отметил Тарбаев, туристическая индустрия в России сейчас находится в стадии формирования, и без основополагающего закона стабильно развиваться не будет.

"Предыдущий закон был принят в 1996 году, и он больше направлен на выездной туризм. Новый закон будет учитывать особенности нашего времени, активное развитие регионов и будет направлен на развитие внутреннего туризма. Мы дадим общую оценку, терминологию и все основные понятия туристической индустрии. Под любым законом должно быть финансирование, и оно предусматривается. В следующем году планируется принять бюджет именно в рамках развития туркластера в районе 52 млрд рублей, в 2023 году – еще 57 млрд", — напомнил он.

В Госдуме седьмого созыва туризм курировал комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, который в нынешнем созыве разделили на три самостоятельных — комитет по физической культуре и спорту, по молодежной политике и по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Председателем последнего был избран депутат от партии "Новые люди" Сангаджи Тарбаев. Зампредседателя комитета по туризму стал Сергей Кривоносов. Ранее он занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.