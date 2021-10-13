Площадь очистных работ составит 22,9 га, на которых планируется убрать порядка 138,8 кубометров грунта. В пресс-службе отмечают, что Белое озеро является одним из наиболее крупных и сложных объектов, подлежащих расчистке, из-за наличия множества ответвлений в водоеме.

Кроме того, для защиты объектов культурного наследия специалисты установили охранные зоны. В их числе терраса Белого озера, Горбатый мост на Длинном острове и металлический мост на острове Любви и на участках сохранившихся фрагментов деревянных берегоукрепительных сооружений.

Работы по расчистке донных отложений проходят в рамках регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". Его основной целью является улучшение экологического состояния гидрографической сети водоемов на территории парковых водоемов Гатчины.

Полный комплекс проводимых работ по расчистке водных объектов будет завершён до конца 2022 года.