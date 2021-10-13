Согласно новым мерам, перед заселением в гостиницы региона теперь потребуется предъявить справку об отрицательном ПЦР-тесте тем гостям, у которых нет QR-кода.

"В санаториях, гостиницах, базах отдыха, домах отдыха и иных подобных объектах разрешается размещение постояльцев при условии наличия у них отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного не позднее чем за 72 часа с момента исследования, или справки о медотводе от вакцинации, действующей на дату заезда", — говорится в сообщении.

Вместе с тем в регионе возобновляют свою деятельность розничные рынки. Ранее их работа была приостановлена на период с 9 по 22 октября.

Скопления людей на рынках и ярмарках разобщат за счет увеличения мест для торговли непродовольственными товарами — будут созданы нестационарные торговые объекты.

Также в регионе теперь можно без QR-кодов и сертификатов о вакцинации против COVID-19 посещать заведения общепита на территориях аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций, автовокзалов, автостанций, на объектах дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов.

Эти меры будут действовать с 13 октября.

Ранее сообщалось, что Воронежская область ввела систему QR-кодов при посещении фитнес-центров, бассейнов, зоопарков, музеев, кинотеатров, театрально-концертных залов, океанариумов, цирков, гостиниц и баз отдыха, а также организаций общественного питания.

Также в регионе ввели ограничения на работу организаций общественного питания — до 21:00 мск.

Кроме того, было введено дистанционное обучение во всех школах Воронежа и организациях, которые занимаются образовательными программами и программами спортподготовки.

Также в регионе действует запрет на проведение спортивных мероприятий с привлечением зрителей и режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, не сделавших прививки от коронавируса, либо перенесших заболевание более 6 месяцев назад.