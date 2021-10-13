"Нет никаких ужесточений, сегодня на совещании еще раз напомнили рестораторам, владельцам ночных клубов, баров о том, что надо соблюдать правила, что за правилами будут следить", — сказал Миронов.

По его словам, в ходе совещания столичные власти заявили о том, что заведения должны соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора и департамента торговли и услуг Москвы.

Также собеседник агентства сообщил, что вопрос о возможном введении системы QR-кодов в столичных заведениях при постоянно высоком уровне заболеваемости коронавирусом не обсуждался. "Это именно вбросы. Это вообще не обсуждается, об этом нигде не говорилось, мы давно в диалоге с мэрией", — отметил он.

В среду, 13 октября, власти Москвы провели совещание с представителями заведений, работающих в ночное время.

Накануне руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил "Интерфаксу", что московские власти проведут усиленные проверки соблюдения мер профилактики COVID-19 в ночных заведениях.

Он напомнил, что для работы подобные заведения должны исполнять ряд требований Роспотребнадзора, в их числе — соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

В сентябре в Москве вновь начала расти заболеваемость COVID-19. 13 октября в городе зафиксировали около 4,4 тыс. новых случаев инфицирования, что соответствует показателям июля 2021 года.

В связи со сложившейся ситуацией столичные власти ужесточили контроль за соблюдением мер профилактики COVID-19, в том числе в транспорте и торговых центрах. Ранее ряд ТЦ в Москве привлекли к ответственности за нарушение масочного режима посетителями и сотрудниками.