Полеты будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям на воздушных судах Boeing-737-800.

Отмечается, что ранее рейсы в Тель-Авив выполняла авиакомпания "Уральские авиалинии". В начале марта 2020 года авиасообщение с Тель-Авивом было прервано в связи с пандемией коронавирусной инфекции и введением карантинных мер.

Рейс в Тель-Авив станет 24-м международным направлением из аэропорта Краснодар. По данным краснодарского аэропорта, Nordwind — единственный авиаперевозчик, работающий на данном направлении полетов.