В новую должность Филева вступит 18 октября, говорится в сообщении S7.

Сейчас группу возглавляет Антон Еремин. После назначения Филевой он вместо нее возглавит совет директоров, сконцентрировавшись "на стратегических задачах компании", сообщила S7.

S7 — крупнейшая в РФ частная авиационная группа, включает пассажирскую авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. На конец прошлого года Филев владел 49,9% акций в ЗАО "Группа компаний С7", по 25,03% было у его дочерей: Татьяны и Марии.