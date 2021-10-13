"По Турции у нас в этом году минус 20% к уровню 2019 года. Для нынешней ситуации это неплохо, но спад большой. Мы планируем в 2022 году выйти на уровень 2019 года. По ситуации на сегодня, когда закрыта Европа, у Турции есть все шансы вернуть прежний объем. Раньше значительную часть туристов забирала Европа, сейчас она закрыта. Если европейские страны откроются, ситуация может измениться. Поэтому мы рассчитываем на объем 2019 года, но, если какие-то направления откроются или закроются, будем подстраиваться", — сказал он на пресс-конференции в Анталье в рамках премии для турагентств Starway.

Юналан добавил, что раннее бронирование туров в Турцию уже открыто.

"Мы поставили полетные программы из Москвы и регионов, продажи идут, но мы не рассчитываем на полное восстановление объемов 2019 года, когда был пик российского туризма в Турцию. Скидки по акциям раннего бронирования достигают 50%", — сообщил Юналан.

По его словам, в 2021 году средняя глубина продаж туров в Турцию составляет 48 дней до даты вылета, что на 10 дней меньше, чем в 2019 году.

Турция в объеме продаж туроператора в 2021 году занимает 60%. На второе место в 2021 году вышла Россия (11%). Как подчеркнул Юналан, для туроператора это серьезный рост, так как до пандемии объем продаж внутренних туров составлял 3%. На третьем месте Египет (11%). В первой пятерке также Танзания (6,5%) и Мальдивы, которые выросли с 1% до пандемии до 4%.