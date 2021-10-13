"По многочисленным просьбам подписчиков отдельно обратила внимание министра на попытки взимания дополнительной платы с наших туристов за изоляцию в некоторых гостиницах. Договорились оперативно такое пресекать", — написала Догузова в Instagram.

Она рекомендовала российским туристам, оказавшимся в такой ситуации, писать ей в личные сообщения соцсети или обращаться в Генконсульство России в Анталье.

По итогам встречи Догузова подписала с министром культуры и туризма республики план совместных действий по перезапуску отношений в туризме на 2022-2024 годы, документ предусматривает расширение сотрудничества в сфере безопасности туризма в транспорте и на воде.

Ранее на конференции в рамках проведения премии Starway в Анталье она сообщила, что получает "сотни" обращений от туристов с жалобами на то, что в турецких отелях с них пытаются взять деньги за карантин.