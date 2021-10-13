"На сегодняшний день уровень бронирования жилья на курортах Домбай и Архыз приближается в 100% несмотря на то, что до новогодних каникул еще почти три месяца. Наши курорты традиционно пользуются большим спросом на Новый год", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на сегодняшний день заполняемость курортов республики в среднем достигает 70%. При этом в туристической деревне Романтик курорта "Архыз" заполняемость превышает 90%.

"Интерес людей к туристическим путевкам неизменно растет. Предполагаем, что это связано с хорошей погодой, а также возможным переводом школьников в ряде регионов на удаленное обучение", — сказал сотрудник министерства.

На сегодняшний день номерной фонд курортов Домбай и Архыз достиг почти 10 тыс. мест единовременного размещения.

В частности, на территории горнолыжного курорта Домбай действует около 100 гостиниц и других средств размещения с номерным фондом около 5,5 тыс. койко-мест. На территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз" в турдеревне Романтик функционирует шесть гостиничных комплексов с номерным фондом почти в 850 койко-мест. Кроме того, в поселке Архыз гостей принимают 110 гостиниц и других средств размещения с номерным фондом около 3,5 тыс. койко-мест.