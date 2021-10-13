Согласно документу, размещенному в среду на сайте регионального Роспотребнадзора, дополнительно включены в список работники промышленных предприятий, музеев, театров, аптек, концертных залов, библиотек, цирков и зоопарков, детских игровых комнат, гостиничных и туристических услуг, клининговых, ветеринарных, юридических и типографских организаций, охранных компаний и фирм ритуальных услуг.

Также вакцинации подлежат сотрудники СМИ, волонтеры, курьеры.

До 1 ноября работодателям необходимо организовать проведение иммунизации первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 1 ноября — вторым. Должно быть вакцинировано не менее 80% от общей численности сотрудников.

Как сообщалось, обязательная вакцинация от коронавируса для сотрудников ряда сфер, в числе которых образование, здравоохранение, общепит и торговля, была введена 7 октября.