Как сообщает пресс-служба Минтуризма Израиля, рабочая встреча состоялась в Нур-Султане в рамках международного Форума по взаимодействию и мерам доверия в Азии.



"Существует взаимный интерес и понимание того, что этот вопрос должен быть решен, как можно скорее. Разрабатываются соответствующие механизмы в преддверии предстоящей на следующей неделе встречи премьер-министра Израиля Нафтали Бенета с президентом РФ Владимиром Путины", — цитирует пресс-служба Развозова.



Ранее министерство сообщало, что работает над планами разрешить отдельным вакцинированным туристам посещать страну с начала ноября. Сейчас Израиль могут посещать только организованные группы от пяти до 30 туристов из "зеленых", "желтых" и "оранжевых" стран, в перечень которых Россия не входит.

Кроме того, ведутся переговоры Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Израиля о признании российских сертификатов о вакцинации от коронавируса. Посол страны в РФ Александр Бен Цви выразил надежду, что этот вопрос будет решен до конца 2021 года.