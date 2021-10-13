"В течение месяца различные государственные и муниципальные органы проводят у нас пять проверок соблюдения мер антиковидной безопасности. Это министерство культуры и туризма, мэрия и другие ведомства. Кроме того, каждый месяц мы подтверждаем сертификат Safe Tourism, который должен получить каждый отель, чтобы иметь право работать в условиях пандемии. Есть и внутренние проверки", — рассказал он на пресс-конференции в рамках проведения премии для турагентств Starway в Анталье.

Фото: Coral Travel

По словам Йылмаза, все меры безопасности в отелях Турции сохраняются – весь персонал носит маски, все поверхности обрабатываются антисептиками, еду на шведском столе гости отелей не могут брать сами, столики в ресторанах и лежаки на пляжах и у бассейнов размещаются на увеличенной дистанции.

"Если у гостей отелей выявляют коронавирус, отель оплачивает пребывание на карантине. Кроме того, расходы на лечение и карантин покрывает страховка с расширенным покрытием от ковида, которую обеспечивает туроператор, из средств страхового полиса оплачивается и обратный билет, если меняется дата обратного вылета", — добавил он.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что Ростуризм получает жалобы от туристов, которых в отелях Турции заставили доплачивать за пребывание на карантине.

Сеть OTI Hotels&Resorts включает 20 отелей, расположенных на средиземноморском побережье Турции.