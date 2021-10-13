В Оренбургской и Ульяновской областях введение подобных мер планируется в ближайшее время, в Пензенской области электронные подтверждения необходимы для массовых мероприятий, в Саратовской области власти пока не приняли подобного решения. Представители бизнеса не приветствуют введение новых правил, предлагая свои варианты безопасного сервиса.

В начале недели губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире телеканала "ГТРК Самара" заявил, что регион находится на пороге локдауна, для недопущения которого продолжают вводиться новые ограничения. Так, постановлением губернатора введены временные ограничения на работу общепита с заполняемостью не более 50%, с 15 октября вход посетителей на фудкорты в ТЦ разрешен при предъявлении QR-кода.

Власти провели расширенное заседание с представителями бизнеса, на котором самарский ресторатор Евгений Реймер отметил, что вход по QR-кодам довольно существенно отразится на посещаемости заведений. Он поддержал вариант 50% заполняемости заведений с возможностью увеличения этой квоты до 70% при предъявлении посетителями паспортов вакцинации. Ресторатор также высказал готовность повысить уровень вакцинации сотрудников сети до 80%.

Между тем руководитель федерации рестораторов и отельеров Оренбургской области Алексей Маринин считает, что введение QR-кодов для посещения общепита негативно скажется на отрасли.

"В ресторанах ситуация полностью контролируется: работают вытяжные системы вентиляции, рециркуляторы, люди сидят на безопасном расстоянии и это, по мнению власти, является угрозой? Теперь новая беда подкрадывается к нашей многострадальной области — введение QR — кодов. Этим ресторанный бизнес не поставят на колени, а просто уничтожат", — написал Маринин в своем инстаграме.

С 11 октября в Татарстане введены дополнительные ограничения: QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание, необходимы, в том числе, для посещения торговых центров площадью свыше 400 кв. м.

При этом строгость новых антиковидных требований заведения в столице республики повсеместно компенсируют лишь видимостью их выполнения, выяснили корреспонденты "Интерфакса".

В частности, ни в одном из торговых центров Казани, где побывали корреспонденты, охрана не проверяла соответствие данных QR-кода паспортным данным. В крупном торговом центре в спальном районе охрана требовала показать QR-коды, но не сканировала их. В одном из крупнейших городских крытых сельскохозяйственных рынков документы о вакцинации у корреспондента агентства на входе не спросили.

В двух других торговых центрах Казани проверяли строже: охранники на каждом входе требуют предъявить и сканируют QR-коды у посетителей. Но удостоверение личности просят только у несовершеннолетних.

Однако очередей и возмущающихся тем, что его не пускают в торговый центр из-за отсутствия QR-кода, тоже нет. В то же время масочный режим в торговых центрах Казани де-факто давно отсутствует: маски на входе проверяются, но, пройдя в здание, многие посетители или спускают их к подбородку или вовсе снимают средства защиты.

Между тем внутри торговых центров немноголюдно, а продавцы магазинов и фудкортов жалуются на отсутствие посетителей и падение выручки.

Президент Ассоциации "Союз работодателей Самарской области" Алексей Гусев сообщил на расширенном совещании с властями региона, что люди будут себя чувствовать в безопасности с QR-кодами.

"У меня нет проблем сходить в спортзал, ресторан и показать QR-код. Но при этом я буду счастлив, если в одном зале со мной и за соседним столиком не будут находиться не привитые люди. Тех, кто прошел вакцинацию, с каждым днем будет больше, и мы будем смотреть на непривитых как на источник опасности", — сказал Гусев.

В свою очередь председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов считает, что ограничения не должны повлиять на турпоток в республику.

"В соответствии с постановлением сотрудники гостиниц должны пройти вакцинацию (к началу декабря двумя компонентами-ИФ), чтобы гостиница могла работать на условиях 100-процентной загрузки. Время есть, чтобы достичь этого показателя. С чем могут столкнуться туристы — ограниченным количеством посещений кафе и ресторанов в городе, но на территории гостиниц они могут пользоваться всей инфраструктурой достаточно свободно. Поэтому я не вижу, что это как-то сильно повлияет на туристический поток в Татарстан", — сказал Иванов.