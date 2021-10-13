"Мы продлили наши чартерные программы в Турцию практически из всех регионов до 10-15 ноября, хотя раньше из регионов летали максимум до конца октября. Зимой планируем выполнять полеты не только из Москвы – такие рейсы давно есть на рынке, — но и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Новосибирска", — рассказал он на пресс-конференции в рамках проведения ежегодной премии для турагентств Starway в Анталье.

Эксперт добавил, что многие отели в Анталье давно работают круглогодично, а некоторые продлевают сезон в этом году.

Фото: Coral Travel

"Например, популярный у российских туристов отель Otium Eco Club в Сиде должен был закрыться 1 ноября, сейчас его работу продлили до 1 декабря и обсуждается возможность работы в течение всей зимы", — рассказал он.

Юналан сообщил, что планы по продлению чартерных программ в Турцию связаны с тем, что для россиян по-прежнему закрыты большинство массовых зимних направлений в Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам, Индия), Европе.

"Конкуренцию Турции мог бы составить Египет, но рейсы выполняются совсем не в том объеме, как до закрытия направления в 2015 году", — добавил эксперт.