"Для участия в конкурсе участник в срок с 13 октября по 10 ноября 2021 года должен представить в Комитет по туризму Московской области документы на бумажном носителе в прошитом или переплетенном виде, скрепленные подписью руководителя и печатью организации, а также презентацию о деятельности организации, отражающую соответствие участников заявленным в правилах на соответствие критериям оценки конкурса", — говорится в сообщении.

Участниками конкурса могут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере туриндустрии на территории Подмосковья.

Конкурс проводится по следующим номинациям: "Загородная гостиница года категории от "без звезд" до "три звезды"; "Загородная гостиница года категории от "четыре звезды" до "пять звезд"; "Городская гостиница года категории от "без звезд" до "три звезды"; "Городская гостиница года категории от "четыре звезды" до "пять звезд"; "Горнолыжный отель года"; "Бизнес-отель года"; "Пансионат (дом отдыха) года"; "Хостел года"; "Кемпинг (глэмпинг) года"; "Туроператор года"; "Турагент года".

Участники вправе принять участие только в одной номинации конкурса.