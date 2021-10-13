"В 2019, 2020 и 2021 годах цены, которые турецкие гостиницы выставляют российским партнерам в евро, не менялись. Но в 2020 году было резкое падение курса рубля к европейской валюте, более чем на 20%. Это привело к соответствующему росту цен на турпакеты в рублях. Сейчас тенденция обратная. Курс евро снижается, поэтому и цены в рублях падают. Но по сравнению с 2019 годом отдых все равно будет чуть дороже, так как рубль пока не отыграл все падение", — рассказал он на пресс-конференции в рамках проведения ежегодной премии для турагентств Starway в Анталье.

Юналан подчеркнул, что турецким отельерам удается удерживать цены, несмотря на проблемы с загрузкой, инфляцию и рост расходов.

"В Турции загрузка гостиниц в этом году была ниже, чем до пандемии, так как многие важные рынки были закрыты – английский полностью, немецкий был открыт, но с ограничениями. Антиковидные ограничения дают дополнительные расходы, в Турции существует инфляция, и все это все негативно влияет на экономику гостиничного бизнеса, но цены последние три года не растут", — сообщил он.

По словам Юналана, на Средиземноморском побережье Турции 2,5 тыс. отелей, из них в этом году открыты 95%.