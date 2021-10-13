"Сейчас особого падения (спроса — ИФ) на Калининградскую область не наблюдается. Достаточно было дано времени с самого начала введения ограничений, и коллеги из туротрасли успели подготовиться. О случаях массовых отмен бронирования сведений нет. Речь в основном идет о перебронировании на другой срок ", — сказал Ермак.

По его словам, потенциальные туристы из других регионов России, которые не имели QR-кодов о вакцинировании, получили возможность перебронировать свои поездки в Калининградскую область. Тем более, что организованные поездки составляют всего 10% от общего объема туристического потока.

В результате глубина бронирования составляет 2-3 недели, что дает возможность спланировать свой отпуск, вакцинироваться, если люди хотят приехать в Калининградскую область. Сегодня приезжают в регион все туристы с прививками, что дало возможность снять ограничения по количеству человек в туристических автобусах, на пешеходных экскурсиях. И эти правило строго контролируются, отметил министр.

Минувшим днем проверяли одну крупную туристическую компанию. Претензий и нарушений не выявили, заключил Ермак.

Как сообщалось, в последние недели в Калининградской области идет подъем заболеваемости коронавирусом. Ежедневно выявляется более 280 новых инфицированных.

При этом, несмотря на пандемию, в регионе по итогам 2021 года рассчитывают принять порядка 2 млн туристов, что станет рекордом для отрасли.