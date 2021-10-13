"Одной из самых важных причин роста объема трат российских туристов стало увеличение среднего чека на отдых из-за повышения цен на авиабилеты и отели в 2021 году. У массового туриста стало меньше денег из-за пандемии, он ограничен в выборе, тем более что такое явление, как "горящие туры" исчезло. В то же время, обеспеченные граждане, чьи доходы сохранились или выросли, более свободно сейчас распоряжаются своими деньгами, их доля на рынке выросла", — сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Согласно исследованию OFD, за три квартала 2021 года россияне потратили на турпутевки на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом количество купленных туристических путевок оказалось на 27,6% больше, чем за январь-сентябрь 2019 года. Если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года, то траты россиян на турпутевки за три квартала 2021 года оказались больше на 169,8%, а самих покупок стало больше на 118,4%.

По данным оператора, в первом квартале 2021 года на турпутевки россияне потратили на 1072% больше, чем за аналогичный период в 2020 году, но на 25,5% меньше, чем в 2019 году.

Как пояснила Ломидзе, объем рынка туристических услуг в первом квартале 2021 года не смог сравняться с допандемийным уровнем, поскольку массовые зимние направления по-прежнему закрыты. По ее словам, ситуацию скорректировал спрос на дорогие направления отдыха, такие как Мальдивы и Сейшелы. В целом доля премиального сегмента в туризме за время пандемии значительно выросла.

По данным исследования, во втором квартале 2021 года объем трат туристов на туристические путевки оказался меньше на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество транзакций оплаты за туры также оказалось меньше на 5,4%. В АТОР напомнили, что на этот период пришлось временное ограничение авиасообщения с Турцией, самым массовым зарубежным выездным направлением.

Как отметила Ломидзе, росту спроса на туры по России поспособствовала акция кешбэка, а также дальнейший рост премиального сегмента с дорогими турами.

В третьем квартале 2021 года траты россиян на турпутевки выросли на 27,4% в денежном выражении. Количество же транзакций по покупке туров выросло на 58,7% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года. На увеличение расходов на отдых в июле-сентябре повлиял отложенный спрос, поскольку с начала 2020 года многие россияне были вынуждены практически на 1-1,5 года отказаться от поездок из-за пандемии. Кроме того, по словам Ломидзе, на этот период пришлось открытие самых популярных массовых направлений – Турция, Египет, а также ряда других стран, произошло увеличение перевозки на Кипр, в ОАЭ.

Согласно исследованию OFD, самые дорогие туры в первом квартале 2021 года были приобретены на Мальдивы – за 3,6 млн руб., за 1,9 млн руб. в ОАЭ и на Камчатку – за 1,5 млн рублей. Во втором квартале – на Мальдивы – за 11,5 млн руб., в Турцию за 1,3 млн руб., в Сочи – за 900 тыс. руб. В третьем квартале – в Турцию – за 2, 9 млн руб., в ОАЭ – за 1,9 млн рублей, в Крым – за 1,2 млн руб.