"Обращаем ваше внимание, что с 31 октября 2021 года рейсы Москва — Доха Qatar Airways будут выполняться в/из аэропорта "Шереметьево", терминал C", — сказано в сообщении.

Сейчас рейсы Доха — Москва Qatar Airways обслуживает в аэропорту "Домодедово". Полеты выполняются ежедневно на широкофюзеляжных Boeing 777.

В сентябре о запуске рейсов из "Шереметьево" сообщала российская авиакомпания Smartavia, которая сейчас базируется в "Домодедово". Это может произойти весной 2022 года, говорил гендиректор Сергей Савостин, не уточняя подробностей.

Qatar Airways ранее заявляла об интересе к инвестициям в третий аэропорт Московского авиаузла — "Внуково": руководство компании анонсировало планы приобрести 25% его капитала. Совладелец, глава совета директоров "Внуково" Виталий Ванцев сообщал, что сделка возможна в 2021 году.