Поводом для возбуждения дела послужило заявление пострадавшей, которая сообщила, что оплатила через знакомую сотрудницу турагентства путевку, однако в день выезда оказалось, что тур не оплачен. Связаться с представительницей турфирмы заявительнице не удалось, говорится в сообщении.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что заявительница обратилась за помощью к 39-летней гражданке, которая ранее действительно работала в одном из турагентств Рязани, однако уволилась.

Между тем клиенты фирмы, зная ее как ответственного работника турагентства, продолжали обращаться к ней за помощью в подборе туров. При этом они настолько доверяли женщине, что передавали ей деньги для оплаты путевок без составления договоров на оказание услуг.

"Злоумышленница, пользуясь доверием, решила тратить деньги на личные нужды. На сегодня следователем установлено 22 пострадавших от мошенничества. Суммарный ущерб оценивается на сумму более 1 млн рублей", — отмечает пресс-служба.

По ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.