В том числе пять самолетов размещены в Киеве (дополнительно к трем уже базирующимся в столице), еще два самолета получили базу во Львове (дополнительно к одному авиасудну), сообщил президент Wizz Air Роберт Кэри на пресс-конференции в среду в Киеве.

Wizz Air также планирует в 2021-2022 годах запустить 12 новых международных направлений из Киева, девять из Львова, три из Одессы и два из Харькова. Помимо этого, перевозчик начнет полеты в/из Украины в четыре новые страны — Испанию, Францию, Бельгию и Нидерланды. Суммарно авиакомпания планирует обслуживать 117 направлений из Украины в 22 страны.

Что касается внутренних авиаперевозок на Украине, Wizz Air заинтересована в этом рынке, но планов запуска конкретных рейсов пока не имеет.

"Сейчас у нас нет таких планов, но в принципе мы заинтересованы подобной возможностью, и я думаю, что в будущем мы уделим внимание развитию нашей деятельности на рынке внутренних авиаперевозок (на Украине — ИФ)", — сказал Кэри.

Он также отметил, что для того, чтобы выйти на украинский рынок внутренних авиаперевозок авиакомпании нужно будет получить соответствующее разрешение от авиарегулятора страны.

Увеличение авиапарка Wizz Air в Киеве и открытие новых направлений из украинской столицы приведет к увеличению пассажиропотока авиакомпании в аэропорту "Киев" в 2022 году в 2-2,5 раза.

"Если говорить об абсолютных числах, то в этом году мы ожидаем обслужить 1 млн пассажиров на прилет и вылет, которых привезет Wizz Air. На следующий год с удвоением флота мы ожидаем обслужить от 2 до 2,5 млн пассажиров", — сказал глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский на пресс-конференции.

Он отметил, что аэропорт рассчитан на обслуживание 1,1 тыс. пассажиров в час, так что проблем с обслуживанием растущего пассажиропотока возникнуть не должно.

Wizz Air начала работать на Украине в 2008 году. За это время на рейсах в/из Украины авиакомпания перевезла 11 млн пассажиров, обслужив 91 направление в 18 странах.

Украина и Европейский союз 12 октября подписали соглашение о совместном авиационном пространстве (САП). Совет ЕС в июне 2021 года дал согласие на подписание с Украиной, а также еще с тремя странами — Арменией, Тунисом и Катаром — соглашения о едином авиационном пространстве. Процесс объединения украинского авиационного пространства с ЕС был начат еще в 1999 году. В декабре 2006 года Совет ЕС уполномочил Еврокомиссию начать соответствующие переговоры с Украиной. В октябре 2013 года текст соглашения о САП был согласован сторонами, однако из-за внешнеполитических условий его подписание было отложено.