"Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде", — говорится в указе, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом Путин освободил от обязанностей посла в Кабо-Верде Владимира Соколенко.

Наталья Поклонская несколько лет была прокурором Крыма и одним из главных действующих лиц Крымской весны — переходного периода перед присоединением полуострова к России. В 2016 году она стала депутатом Госдумы по списку "Единой России". Сначала планировала баллотироваться в новый созыв, но потом отказалась.

Республика Кабо-Верде расположена на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане в 600 км от западного побережья Африки. Архипелаг состоит из 10 больших и 5 малых островов. История Кабо-Верде начинается с середины XV века, когда острова были открыты португальскими мореходами. Площадь республики составляет 4033 кв. км, население — около 600 тыс. человек. Официальным языком является португальский.