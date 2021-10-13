"Фестиваль перенесен на 2022 год в связи с (принятым в понедельник — ИФ) решением губернатора (области Андрея Никитина — ИФ) ужесточить меры по борьбе с коронавирусом и, в частности, с введенным запретом на массовые мероприятия", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 16 октября на фестивале около 40 команд из Москвы, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода должны были порубить около 3 тонн капусты и моркови, чтобы потом по древней русской традиции заквасить их в бочонках и варить так называемые серые щи.

"Крошево" проводилось в Боровичах в 2019 и 2020 годах. На фестивалях побеждали команды, которые первыми и качественно нарубали свои порции крошева.