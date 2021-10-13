"Путешественников, у которых есть прививка, безусловно, антиковидные новшества не пугают. Между тем, для туристов без прививки, а таких большинство, QR-код приравнивается к закрытию направления. Поэтому спрос на Карелию будет снижаться, многие непривитые туристы уже отказываются от купленных туров", — рассказала она.

Как отметила Ломидзе, аннуляций по Карелии сейчас немного, потому что старт ограничений приходится на низкий сезон, однако новых броней путевок в туркомпаниях не ждут: там прогнозируют падение бронирований как минимум в два раза на октябрь-ноябрь.

По мнению эксперта, зимой Карелию посещает много туристов, но если введенные ограничения к этому времени не отменят, то ситуация со спросом не изменится. Туристы будут бронировать направления, где еще не действуют строгие антиковидные требования или отложат поездку.

Система QR-кодов и ряд других ограничений вводятся в Карелии с 15 октября из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в области. QR-коды от сертификата вакцинации будут требовать при заселении в гостиницы, посещении общественных мест и массовых мероприятий.