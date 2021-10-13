Отмечается, что комплексное благоустройство общественных территорий, которое проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", помогло придать современный облик уральским городам и способствовало развитию внутреннего туризма.

"Мы видим, что теперь, путешествуя по Свердловской области, жители и гости региона могут не только углубиться в богатую историю Среднего Урала и насладиться красотой здешней природы, но и с комфортом провести свободное от экскурсий время и отдохнуть в уютных парках, тихих скверах, на обновленных улицах. Уверен, что принимаемые региональными властями меры в этом направлении будут и дальше способствовать не только повышению привлекательности уральских городов, но и наращиванию за счет увеличения туристических потоков их экономического потенциала", – приводятся в сообщении слова министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.

Поданным департамента информполитики, в Красноуфимске через парк культуры и отдыха им. Блюхера в рамках проекта "Урал для школы" проходит маршрут" Природа родного края". Здесь же, по верхней набережной реки Уфы и прилегающей к ней территории – познавательный маршрут "Хочу все знать". В Ирбите по бульвару Победы проложен патриотический маршрут "Легендарный Урал: истории героев, неизвестные истории победы", по Сиреневому бульвару – "Ирбит мотоциклетный". Путешествуя по маршруту "Бажовская верста" в Полевском, туристы посещают бульвар Трояна, в Верхнем Тагиле на маршруте "Демидовские места" — красивую Набережную огней.

Как сообщалось, с 2018 года, начала реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", на благоустройство дворов и общественных территорий в Свердловской области из бюджетов всех уровней затрачено более 7 млрд рублей. В городах и районных центрах региона проведено комплексное благоустройство свыше 200 общественных территорий.