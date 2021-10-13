"Проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости СОVID-19, отмечаю, что она расценивается как неблагополучная на территории республики. Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против коронавируса с охватом не менее 80% ряду категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации", — говорится в тексте постановления, опубликованного на сайте ведомства.

Согласно постановлению, обязательной вакцинации подлежат госслужащие республики, муниципальные служащие и другие работники государственных органов Северной Осетии, а также работники подведомственных учреждений.

Прививку должны будут сделать работники сферы услуг, торговли, общественного питания, в частности сотрудники салонов красоты, СПА-салонов, соляриев, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов.

Также обязательная вакцинация относится к организациям сферы бытовых услуг, услуг клиентских подразделений финансовых организаций, услуг почтовой связи, услуг МФЦ, общественного транспорта, такси.

Обязательной вакцинации подлежат и сотрудники образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, ЖКХ, энергетики, строительства, сельского хозяйства, туризма. Также сотрудники музеев, и библиотек.

В постановлении уточняется, что руководителям организаций, чьи сотрудники подлежат обязательной вакцинации, необходимо организовать введение первого компонента прививки сотрудникам до 30 октября, а второго компонента до 21 ноября.