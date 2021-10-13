"В Пограничное управление вечером во вторник обратилось ГУ МЧС, сообщив о происшествии с туристами, отправившихся на моторной лодке на экскурсию на маяк Анива. В район происшествия вышел пограничный сторожевой корабль ПСКР "Корсаков". Людей обнаружили на берегу, они подавали сигналы, светя фонариками", — сказал собеседник агентства.

Пограничники забрали их на борт судна, судовой медик осмотрел их, "с ними все было в порядке". Туристов отогрели и утром в среду доставили в посёлок Новиково, где их на автобусе забрала турфирма.

В соцсетях сообщается, что после посещения маяка Анива на обратном пути в море поднялись волны, и лодку, в которой находились пять человек, опрокинуло. Люди оказались в воде и вплавь самостоятельно добрались до берега. Температура воды в море в настоящее время составляет плюс 10 градусов.

Заброшенный маяк Анива, круглая бетонная башня высотой 40 метров над уровнем моря, построен в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива, на самой южной точке Сахалина.