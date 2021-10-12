К настоящему моменту общее число людей, которые были вынуждены покинуть свои дома с момента начала извержения вулкана 19 сентября, достигло 6,8 тыс.

Экстренные службы призвали местных жителей, которым предписано эвакуироваться, взять с собой самые важные вещи и домашних питомцев.

Ранее в Институте вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что нынешнее извержение может продлиться три месяца. На данный момент не было зафиксировано жертв или серьезных ранений, однако лава нанесла ощутимы урон частной собственности, общественной инфраструктуре и сельхозугодиям.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.