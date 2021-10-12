«Рабочий визит в Турцию был запланирован по поручению правительства РФ. Подписанный в результате встречи документ предусматривает расширение сотрудничества в сфере безопасности туризма: стороны будут оперативно информировать друг друга о возникновении чрезвычайных ситуаций в своих странах, угрожающих жизни и здоровью туристов», — отмечают в Ростуризме.

Кроме того, стороны договорились усилить деловые контакты двух стран в сфере туризма. Это касается обмена данными между российскими и турецкими туристическими администрациями, отраслевыми ассоциациями и бизнесом, включая рекомендации по потенциальным партнерам. Работа будет также направлена на реализацию совместных маркетинговых программ и организацию событийных мероприятий. Также планируется наладить сотрудничество в сфере подготовки кадров. Стороны будут способствовать установлению связей между образовательными учреждениями туристского профиля двух стран, в том числе в целях обмена опытом и реализации программ обмена студентами.

«Особое внимание стороны договорились уделять вопросу привлечения инвестиций в туризм. Они намерены содействовать развитию сотрудничества между российскими и турецкими инвесторами, в том числе посредством проведения встреч с их участием. Страны через профильные ведомства будут обмениваться информацией о существующих проектах в сфере туризма для возможного привлечения инвестиций», — заключили в пресс-службе.

На встрече с министром культуры и туризма Турции Догузова подчеркнула, что текущая ситуация позволяет перезапустить двухсторонние отношения в туризме с учетом как новых реалий, вызванных коронавирусом, так и новых возможностей, с учетом развития отрасли в обеих странах.