Губернатор Алексей Дюмин напомнил, что еще на прошлой неделе давал поручение разработать ограничения с учетом эпидемиологической обстановки в регионе.

"Мы предлагаем с 19 октября ограничить работу организаций общественного питания с 24:00 до 7:00, за исключением дистанционной торговли и самовывоза. Также предлагается ввести QR-коды для посещения кинотеатров, театров, музеев, боулинг-клубов, спортивных мероприятий. Их смогут посещать те, кто прошел вакцинацию, и переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев", — сказала Архипова.

Кроме того, тульские власти совместно с Роспотребнадзором прорабатывают целесообразность введения ограничений, которые предусматривают посещение по QR-кодам ресторанов, кафе и крупных торговых центров. Также предлагается ввести запрет на проведение банкетов.

Как сообщила пресс-служба облправительства, нововведения будут отражены в Указе губернатора №62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".

Получить QR-код можно в личном кабинете на портале госуслуг, уточнили в пресс-службе.

В свою очередь губернатор отметил, что необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и в общественных пространствах.

"Важно не забывать о введенных ограничительных мерах. Сейчас мы дорабатываем дополнительные меры — через какой-то момент мы будем вынуждены их вводить, никуда мы от этого не денемся, как бы нам этого ни хотелось", — подчеркнул Дюмин.

По данным оперштаба, в Тульской области на 12 октября выявлено 56 тыс. 335 случаев COVID-19, в том числе 154 — за последние сутки. Выздоровели 48 тыс. 464 человека, умерли — 3161.