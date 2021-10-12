"В рамках продвижениях наших туристских ресурсов мы работаем сейчас в Москве. До конца года появится порядка 30 баннеров на территории Москвы, где мы представим брендовые маршруты Свердловской области и маршруты для самостоятельных путешествий", — сказала она на пресс-конференции в Екатеринбурге во вторник.

Шестакова также отметила, что ранее в ряде российских городов и на крупных выставках уже были представлены туристические возможности региона.

"В начале этого года губернатор Свердловской области для развития внутреннего туризма выделил субсидии на прямые авиаперелеты с территории Екатеринбурга в 11 регионов России. Центр развития туризма в рамках этой субсидии организовал презентации в городах прямого авиасообщения в рамках роуд-шоу. На сегодняшний момент мы побывали на таких территориях, как Самара, Калуга, Уфа, поедем еще в Нижний Новгород. В рамках презентаций мы обсуждали взаимные турпотоки, как туристы с данных территорий приедут на территорию Свердловской области", — пояснила она.

Кроме того, по словам Шестаковой, туристический потенциал Свердловской области в настоящее время активно продвигается в интернете.

"Мы все прекрасно понимаем, что наши туристы сегодня за информацией очень много обращаются в интернет. Задача, которая ставилась министерством инвестиций и развития (Свердловской области – ИФ) уйти именно в этот блок и больше там давать информации", — подчеркнула Шестакова.

Кроме того, Центр развития туризма размешает много полиграфической продукции для самостоятельных путешественников по территории Свердловской области на брендированных информационных стойках "Газпрома", а также на информационных стойках в местах транспортной логистики.

"Мы сегодня активно занимаемся и качеством оказания туристических услуг. Свердловская область традиционно занимает лидирующие позиции, как в сфере гостеприимства, так и туризма. Очень много проводится мероприятий обучающей направленности", — добавила Шестакова.

В частности, по ее словам, в области прошел конкурс профмастерства в сфере туризма по четырем номинациям.