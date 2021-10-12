"Эксперты изучили проект строительства восьми новых горнолыжных трасс. Работы пройдут в два этапа. На первом построят две "красные" трассы ЕР5 и ЕР14, а также самую длинную — "синюю" — трассу ЕР4 протяженностью 1 548,5 м", — говорится в сообщении.

На втором этапе планируется прокладка еще пяти горнолыжных трасс.

В частности, трасса ЕР12 длиной 1 тыс. 366,8 метра, будет "черной" — высокой категории сложности. Трассы ЕР11 и ЕР11.2 — длиной 347,3 и 1 119,5,м, соответственно, сделают "красными". Длина простой "синей" трассы ЕР8 составит 452 метра, длина "зеленой" — пологой и широкой трассы ЕР7 для начинающих — составит всего 158 метров.

При строительстве трасс на лавиноопасных участках установят снегоудерживающие барьеры.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств АО "Курорты Северного Кавказа". Проектную документацию подготовило ООО "Мегаполис".

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. На территории всесезонного курорта действует 7 подъемников и более 15 км горнолыжных трасс.