"Более 1 млн гостей в этом году приехали в Свердловскую область, и мы надеемся вернуться к допандемийным показателям. Екатеринбург – основная точка притяжения туристов, но наша задача сделать так, чтобы турист, приезжающий в Свердловскую область, выезжал за пределы областного центра", – сказала она на пресс-конференции в Екатеринбурге во вторник.

Иванова также отметила, что в текущем году в Свердловской области было открыто более 1 тыс. новых мест в отелях. При этом власти регулярно оказывают помощь бизнесу в создании новых мест размещения и отдыха.

"Половина тех грантов, которые получены в прошлом году при нашей поддержке от Ростуризма, реализуются как проекты размещения туристов на территории. Мы данный вопрос рассматриваем как приоритетную задачу", — подчеркнула она.

По ее словам, в ноябре власти также планируют провести четыре видеоконференции с управляющими округами, чтобы собрать информацию о возможных потенциальных площадках и помещениях для передачи их бизнесу, заинтересованному в развитии туристского потенциала региона.

Исполняющая обязанности директора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова в свою очередь отметила, что в прошлом году регион посетило 757 тыс. туристов. В основном это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири, Уральского федерального округа и Центральной полосы России.

По ее данным, туристов в первую очередь привлекают в Свердловской области достопримечательности, которых насчитывается более 1,2 тысяч. В частности, гостей из других городов интересует граница Европы и Азии, Храм-на-Крови и большое число паломнических мест.