"В рамках продвижения туристских продуктов Свердловской области мы готовим сейчас к тестированию новый брендированный маршрут — Демидовский. Он пройдет по территории пяти муниципальных образований: Невьянск, Нижний Тагил, Горноуральский городской округ и Нижнесалдинский городской округ", — сказала она на пресс-конференции в Екатеринбурге во вторник.

По ее словам, маршрут будет охватывать около девяти достопримечательностей, связанных с династией Демидовых, а также креативные площадки, где туристы смогут что-то сделать своими руками.

Шестакова также отметила, что главы муниципальных образований уже высказали желание участвовать в этом проекте.

Генеральный директор Profi.Travel, эксперт Агентства стратегических инициатив Алексей Венгин, в свою очередь, отметил, что развитию промышленного туризма в регионе уделяется большое внимание.

"Тема промышленного туризма в регионе активно развивается. Свердловская область вышла на первое место по качеству заявки по промышленному туризму. То количество предприятий, которое есть в регионе, которое сейчас работает на прием туристов, оно значительно отличается от всех других регионов России в плане объема прямых туристов", — подчеркнул он.