С 25 октября соответствующий QR-код станет обязательным для посещения музеев, библиотек, выставочных центров, объектов физкультуры и спорта (за исключением профессиональных спортивных клубов и спортивных школ).

С 8 ноября без QR-кода не будут пускать в театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, дворцы и дома культуры, салоны красоты, санатории и базы отдыха.

Собственникам зданий и помещений, где расположены указанные учреждения, предписано организовать контроль за наличием у посетителей QR-кода или медицинского документа о вакцинации в соответствии с документом, удостоверяющим личность человека.

Кроме того, государственные и муниципальные служащие Свердловской области с 25 октября смогут попасть на рабочее место только при наличии прививки от коронавируса.

"Чтобы изменить ситуацию вокруг к лучшему, нужно начать с себя. Именно поэтому с 25 октября QR-коды заработают в первую очередь для чиновников. С этой даты все в резиденции и правительстве должны быть привиты от COVID-19 или иметь документ о перенесённой болезни. Срок действия — полгода", — прокомментировал данное решение глава региона Евгений Куйвашев на своей странице в социальной сети.

Он уточнил, что в противном случае сотрудник будет отстранён от работы. Это же правило распространяется на муниципальные администрации.

Кроме того, в каждом государственном и муниципальном учреждении должны быть предусмотрены специальные помещения для приема непривитых граждан.