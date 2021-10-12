Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, всего за девять месяцев через аэропорты края было отправлено 8,176 млн пассажиров, количество прибывших составило 8,245 млн человек.

Так, пассажиропоток аэропорта Краснодара превысил 3,7 млн человек (рост в 1,6 раза), Сочи — 9,1 млн пассажиров (рост в 1,9 раза), Анапы — 2,66 млн человек (рост в 1,6 раза), Геленджика — 932 тыс. (рост в 2 раза).

Аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи входят в группу "Аэродинамика" (прежнее название — "Базэл Аэро").

Аэропорт "Геленджик", ранее также входивший в "Базэл Аэро", теперь принадлежит банку ВТБ и Таймуразу Боллоеву (основатель пивоваренной компании "Балтика"). Они владеют по 49,5% в уставном капитале.