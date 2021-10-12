Относительно сентября 2020 года, когда перелеты были еще более существенно, чем сейчас, ограничены из-за COVID-19, показатель вырос на 40%.

Как сообщалось, в августе этого года российские авиакомпании перевезли 13,95 млн пассажиров, что на 3% меньше показателя августа-2019 и на 50% больше августа-2020.

Группа "Аэрофлот" в прошлом месяце сократила перевозки примерно на 13% в сравнении с сентябрем 2019 года, до 4,8 млн пассажиров (без учета перевозок покинувшей группу "Авроры"), сообщила Росавиация со ссылкой на оперативные данные. В частности, авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,3 млн пассажиров, "Победа" — 1,4 млн, "Россия" — 1,1 млн. В сентябре 2020 года вся группа перевезла около 3,3 млн человек, или на 45% меньше, чем в сентябре-2021.

Авиакомпания S7 перевезла в сентябре 1,7 млн человек (+21% г/г), "Уральские авиалинии" — 1,1 млн (+23% г/г).

Пассажирооборот всех российских авиакомпаний в прошлом месяце составил 27,8 млрд пассажиро-километров (в сентябре-2019 — 32 млрд, в сентябре-2020 — 18 млрд).

За 9 месяцев этого года российские авиакомпании перевезли 83,5 млн человек: это на 16% меньше, чем в 2019 году, но на 59% больше, чем в 2020-м. Общий пассажирооборот компаний за этот период вырос на 49%, до 179 млрд пассажиро-километров.